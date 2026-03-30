Народная программа: в Подмосковье создали одну из самых эффективных систем родовспоможения

В Подмосковье по Народной программе создали одну из самых эффективных систем родовспоможения, сообщил депутат Мособлдумы от «Единой России» Андрей Голубев.

В городах области действуют 74 женские консультации и десять центров репродуктивного здоровья. Из 26 роддомов шесть являются специализированными перинатальными центрами.

За 5 лет число жителей региона увеличилось на 340 тыс. и сейчас составляет около 9 млн человек. С начала 2026-го в Подмосковье родились около 10 тыс. детей, а в 2025-м — 70 тыс. Около 1 млн жителей проверили свое репродуктивное здоровье.

«За сухими цифрами стоят реальные человеческие истории: тысячи семей, которые стали родителями благодаря новейшим медицинским технологиям. Неонатальный скрининг новорожденных, который раньше был малодоступен, теперь проводят всем новорожденным. Он позволяет выявить заболевания задолго до появления симптомов и вовремя начать лечение. В этом году на него выделят из бюджета свыше 300 млн рублей», — сказал Голубев.

Ежегодно в регионе рождаются более 4 тыс. недоношенных детей. Из них около 20% — дети с экстремально низкой массой тела. И врачи спасают почти всех — 97%.

За счет фонда ОМС проводится ЭКО. В этом году из регионального бюджета выделили средства на проведение 5,5 тыс. подобных процедур.

Врачам в регионе оказывают различные меры поддержки. Одна из них — социальная ипотека. В число получателей вошла завотделением новорожденных Московского областного перинатального центра в Балашихе Мария Морозова. Она купила собственную квартиру прямо возле работы.

