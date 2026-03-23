Народная программа: в Подмосковье за 5 лет полностью решили проблему обманутых дольщиков

В Подмосковье за 5 лет полностью решили проблему обманутых дольщиков. Одним из последних важных решений в защите прав граждан в этой сфере стало снятие моратория на взыскание штрафов и неустоек с застройщиков за срыв сроков сдачи жилья. Соответствующую задачу поставил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии в декабре 2025 года.

Как отметил депутат Госдумы от «Единой России», глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, это позволяет в полном объеме защитить права покупателя. Особенно это важно для Подмосковья, где очень высокие темпы строительства жилья, подчеркнул Пахомов.

«При таких масштабах стройки важны дисциплина застройщиков, постоянный мониторинг сроков и жесткий контроль по каждому объекту, вызывающему хоть малейшие опасения», — сказал он.

Депутат отметил, что тема защиты прав граждан в части строительства жилья зафиксирована в Народной программе «Единой России». На особом контроле случаи, когда жилье приобретают участники СВО, в том числе с льготной ипотекой.

«По таким обращениям подход должен быть максимально жестким: люди должны получать жилье вовремя, без необоснованных переносов сроков и попыток переложить риски на покупателя», — подчеркнул Пахомов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе планируется обеспечить жильем 789 детей-сирот.