Народную артистку Фатееву глубоко потрясла смерть режиссера Кары

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева в разговоре с aif.ru отметила, что потрясена смертью кинорежиссера Юрия Кара. Его уход стал не первым в мире культуры, что повергает актрису в шок.

Актриса обратила внимание на печальную тенденцию, что уже чуть ли не каждый день умирает кто-то известный: от актеров до режиссеров, горячо любимых в России и за ее пределами. Уходят люди, с которыми звезды сцены прожили жизнь, как и зрители, воспитавшие на шедеврах культуры не одно поколение.

Несмотря на философское принятие неизбежности, Фатеева призналась, что не находит слов, чтобы выразить свои чувства.

«Это ужасно. Я просто потрясена. Юра Кара ушел, это вообще немыслимо. Даже слов не нахожу, чтобы что-то сказать. Ему бы жить еще и жить, и работать», – поделилась Фатеева.

Юрий Кара останется в истории кино как автор смелых экранизаций. Его версия «Мастера и Маргариты» 1994 года с Анастасией Вертинской в роли Маргариты долгое время пролежала на полке из-за проблем с цензурой, но позже стала культовой. Последней работой режиссера стал документальный проект о Владимире Высоцком. Фатеева играла в его проекте «Королев» (2007 г.).

Напомним, что режиссер Юрий Кара скончался 17 июля в Ялте от обширного инфаркта.