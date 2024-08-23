Народные приметы 24 августа: зачем обходить кладбища и как определить ненастье по рассвету

Приметы и поверья — главный учебник жизни на Руси. С их помощью люди не только определяли погоду, но и принимали важные решения. Что народные приметы запрещают делать 24 августа и как предугадать ненастье — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Запреты в этот день

24 августа на Руси считался опасным и страшным днем. Люди старались обходить болота и кладбища. Считалось, что так можно навлечь беду на свой дом или вовсе пропасть.

Также не следует ходить в одиночку на охоту, рыбалку или в лес по грибы и ягоды. Приметы предупреждают, что можно не вернуться домой. Старайтесь не ввязываться в ссоры 24 августа и побольше молчать. Скандалы и ругань с близкими могут привести к несчастьям.

Что можно делать 24 августа

Уже с середины августа начинается сбор облепихи — одной из самых полезных ягод. В этот день лучше всего начать заниматься заготовками ее плодов на зиму. А еще начинают стричь овец, чтобы к наступлению холодной погоды животные успели снова обрасти. Шерсть пускали на валенки или теплую одежду.

Фото: [ freepik.com ]

24 августа все еще продолжается Успенский пост, поэтому следует также отказаться от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов. Лучше всего употреблять салаты, каши, овощи и фрукты, а также постные супы.

Погодные приметы

Сильный дождь с ветром ожидается в этот день, если во время восхода небо было ярко красного цвета, а если во время восхода идет дождь, значит он растянется на несколько дней. Дождь на рассвете также предупреждал о ненастной погоде в течение всей недели.

Считается, что большой урожай орехов — к холодной и вьюжной зиме, а мало грибов — к морозной. Если в этот день дым от костра стелется по земле — пойдет дождь, а стелящийся туман над водой — к теплу, которое продержится неделю.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву и область вернется июльская жара.