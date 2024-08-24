Народные приметы 25 августа: как увидеть суженого во сне и успеть подготовиться к зиме

Согласно народным приметам, 25 августа можно узнать, сколько продлится бабье лето, а также увидеть суженого во сне. Подробнее о поверьях этого дня — в материале «Подмосковье сегодня».

Приметы погоды

Так, в древности 25 августа с помощью примет определяли, например, длину осени — об этом говорили грозы в августе. Если в этот день идет дождь — бабье лето будет коротким, а иней с утра — к богатому урожаю озимых.

О дожде в этот день символизируют и другие явления. Например, громко квакают лягушки или из нор выползают кроты. Сильный порывистый ветер на следующий день будет, если месяц 25 августа на небе молодой, а по теплой и ясной погоде в этот день предсказывали обилие белых грибов в лесу.

Запреты 25 августа

Издавна в этот день старались не заходить на чердак, потому что домовой подготавливает для себя место на зиму. Нельзя смеяться и веселиться перед сном — это может вызвать бессонницу.

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Лучше не ходить на свидания и не заводить новые отношения, так как Успенский пост продолжается. Также действует запрет на алкоголь, мясо, рыбу и молочные продукты.

Что нужно делать в этот день

25 августа — идеальный день для подготовки к зиме. Тогда перебирали теплые вещи, а также заделывали щели в домах. Также продолжали посев озимых культур, а уже ненужный летний инвентарь убирали на зиму.

Кроме того, в этот день было принято делать заготовки облепихи перед наступлением холодов, а незамужние девушки 25 августа ходили в церковь, чтобы помолиться о суженом. Под подушку было принято класть белый платок — считалось, что в эту ночь девушка может увидеть своего суженого во сне.

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