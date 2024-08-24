Народные приметы 25 августа: как увидеть суженого во сне и успеть подготовиться к зиме
Фото: [freepik.com]
Согласно народным приметам, 25 августа можно узнать, сколько продлится бабье лето, а также увидеть суженого во сне. Подробнее о поверьях этого дня — в материале «Подмосковье сегодня».
Приметы погоды
Так, в древности 25 августа с помощью примет определяли, например, длину осени — об этом говорили грозы в августе. Если в этот день идет дождь — бабье лето будет коротким, а иней с утра — к богатому урожаю озимых.
О дожде в этот день символизируют и другие явления. Например, громко квакают лягушки или из нор выползают кроты. Сильный порывистый ветер на следующий день будет, если месяц 25 августа на небе молодой, а по теплой и ясной погоде в этот день предсказывали обилие белых грибов в лесу.
Запреты 25 августа
Издавна в этот день старались не заходить на чердак, потому что домовой подготавливает для себя место на зиму. Нельзя смеяться и веселиться перед сном — это может вызвать бессонницу.
Фото: [freepik.com]
Лучше не ходить на свидания и не заводить новые отношения, так как Успенский пост продолжается. Также действует запрет на алкоголь, мясо, рыбу и молочные продукты.
Что нужно делать в этот день
25 августа — идеальный день для подготовки к зиме. Тогда перебирали теплые вещи, а также заделывали щели в домах. Также продолжали посев озимых культур, а уже ненужный летний инвентарь убирали на зиму.
Кроме того, в этот день было принято делать заготовки облепихи перед наступлением холодов, а незамужние девушки 25 августа ходили в церковь, чтобы помолиться о суженом. Под подушку было принято класть белый платок — считалось, что в эту ночь девушка может увидеть своего суженого во сне.
Ранее нумеролог назвала самые травмоопасные дни сентября.