Народные приметы 26 августа: Почему нельзя дарить белое полотенце

Народные приметы на 26 августа гласят, что в этот день нужно очистить дом от сглаза, навести порядок в сараях и ни в коем случае никому не дарить белое полотенце. Погоду на сентябрь в эту дату можно определить по ветру. Подробнее о запретах и других поверьях 26 августа — в материале «Подмосковье сегодня».

Что нужно сделать в этот день​

Так, 26 августа принято чтить святого Тихона Задонского и его икону, которой молятся о защите от пожаров, болезней, душевных ран и даже стихийных бедствий. Также в этот день также стоит навести порядок в сараях перед закладкой урожая.

26 августа обычно обходили дом и сеновалы с иконами. Это, согласно поверью, защищало жилище от бед и несчастий. А хозяйки в этот день приносили в дом ветки полыни и чертополоха для того, чтобы избавиться от сглаза. Некоторые жгли в доме травы, очищая его перед зимой.

Запреты 26 августа

Не принято и работать в поле 26 августа. Считалось, что это не принесет никакой пользы. Также не следует вспоминать какие-либо негативные события прошлого, потому что они могут надолго застрять в голове и сердце.

Не следует ругаться и конфликтовать, а еще — дарить белые полотенца. Их издавна не принимали в этот день, потому что такой подарок предвещал скорые болезни.

Погодные предсказания

Изменение погоды издавна предсказывали по крикам совы на протяжении всей ночи. Хорошая погода на долгое время ожидалась, если туман в лучах солнца рассеивался очень быстро. Сено на сеновале сыреет, молодой месяц ярко-красного цвета или луна ночью «мерцает» — к дождю.

Если 25 августа дует сильный ветер, значит, сентябрь будет дождливым, а жаркий день означает, что зима будет теплая и мягкая. Обильный урожай зерновых на следующий год определяли по обилию грибов в лесах.

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