Народные приметы 27 августа: как узнать погоду на сентябрь и почему нельзя повышать голос

Согласно народным приметам, по погоде 27 августа можно понять, какой урожай ожидается в следующем году, каким будет сентябрь и в целом вся осень. Подробнее о других поверьях и поверьях в эту дату — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Погодные приметы

Сильный ветер 27 августа предвещает хороший урожай ржи, а новолуние значит, что через неделю погода резко изменится. Если листья тополя покрылись влагой — погода налаживается.

Алая утренняя заря в этот день, согласно приметам, предсказывала сильный ветер, если журавли улетают на юг — морозы ударят уже с начала октября. Речные пиявки, который наполовину высунулись из воды, говорят о том, что скоро ожидается дождь или даже гроза.

Запреты 27 августа

В этот день нельзя носить мятую одежду, потому что это приведет к проблемам в личной жизни, а незамужние девушки 27 августа наряжались, чтобы не упустить своего жениха.

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На стол 27 августа нельзя ставить выпечку, так как приметы гласят, что это приведет к финансовым трудностям. В этот день не стоит повышать голос или громко разговаривать. Лучше провести его в тишине, иначе удача отвернется.

Что разрешено делать

В старину в этот день чтили профессию каменщик. Кроме того, святой Михей Тиховей, которого почитают 27 августа, также считается покровителем виноградарей. Поэтому было принято молиться святому о хорошем урожае.

Кроме того, 27 августа желательно доделать все дела в поле и огороде, потому что приближается период долгих дождей. Также в этот день стирали, сушили зимние вещи и готовились к зиме.

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