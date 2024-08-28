Народные приметы 29 августа: почему в этот день рождались «страшилища»

Спас Нерукотворный и Ореховый отмечается 29 августа. Немало народных примет, традиций и запретов в этот день связаны именно с орехами. Подробнее о поверьях — в материале «Подмосковье сегодня»

Погодные приметы

Если к 29 августа журавли уже улетели, то на Покров, который отмечается 14 октября, будет морозно, а большой урожай орехов в текущем году обещал хороший урожай ржи в следующем. Считалось, что рожденные 29 числа люди редко вырастают красивыми, но им от природы даны тайные знания.

Если лодки в этот день стоят на воде спокойно — зима будет мягкой, тихой и безветренной, а если на третий день Спаса вода остается спокойной — осень тоже будет тихая.

Что нельзя делать

В старину считалось, что 29 августа не стоит посещать леса, потому что в них обитает нечисть, которая как раз-таки ждет одиноких путников. Опасно в одиночку отправляться на рыбалку и охоту. Если идти в лес все же необходимо, стоит взять с собой икону или оберег. Издавна люди верили, что это может помочь.

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Находясь в этот день на природе, очень важно относиться к ней уважительно — не мусорить и не шуметь. Особым почетом 20 августа пользовался хлеб. Нельзя не только бросать его на пол, но и наступать на крошки, иначе неприятности не заставят себя ждать. Для сохранения здоровья также не следует пользоваться чужими полотенцами, так как это притянет болезни их хозяев.

Что обязательно сделать 29 августа

Так как день связан с орехами, именно 29 августа люди освещали их в храмах, а также должны были съесть хотя бы один, ведь так можно привлечь удачу. Принято в этот день печь хлеб и благодарить Господа за урожай. Важно и поделиться выпечкой с близкими людьми.

Для того, чтобы привлечь в дом достаток, в древние времена за икону на целый год клали завернутый в платок кусочек хлеба. Считалось, что так семья не будет ни в чем нуждаться.

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