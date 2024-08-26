Синоптик Ильин: нехарактерная для августа жара ждет Подмосковье на этой неделе

Нехарактерная для конца августа жаркая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья на этой неделе, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он отметил, что во вторник, 27 августа, в столице ожидается небольшая облачность, но без осадков.

«Температура ночью +14…+16 градусов, днем — сильная жара от +28 до +30 градусов. В Подмосковье ночью +11…+16, днем от +25 до +30 градусов. Ветер южной четверти, 2-7 метров в секунду», — поделился синоптик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В среду, продолжил Ильин, также ожидается переменная облачность, днем местами может пройти небольшой кратковременный дождь, ночью преимущественно без осадков.

«В столице ночью +15…+17 градусов, днем от +20 до +29. В области в ночные часы ожидается +12…+17, а днем +25…+30 градусов. Ветер юго-западный, по силе — от трех до восьми метро в секунду», — добавил он.

В четверг синоптик спрогнозировал переменную облачность преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве ночью — +14…+16 градусов, днем — +26…+28. В Подмосковье ночью от +11 до +16, днем — +24…+29 градусов.

«В пятницу также переменная облачность без осадков. Ночью +10…+15 градусов, днем — от +23 до +28 градусов. Ветер ожидается восточный и северо-восточный, по силе 2-7 метров в секунду», — заключил специалист.

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