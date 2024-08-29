Народные приметы 30 августа: зачем в этот день устраивали «похороны мух»

Согласно народным приметам, 30 августа славяне провожали лето и устраивали «похороны мух», а детей обливали холодной водой, чтобы защитить от болезней. Подробнее о приметах и запретах в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Запреты 30 августа

Хозяйкам, которые делают на зиму заготовки, запрещено ругаться, так как считалось, что они будут невкусными. Кроме того, этот день считается не самым лучшим для организации свадеб и сватовства.

Не стоит и долго смотреться в зеркало. Согласно приметам, если девушки будут это делать, они могут лишиться красоты.

Что нужно делать в этот день

В древности было принято класть умерших мух в скорлупу от яиц и закапывать в землю. Согласно поверьям, это символизировало наступление холодов. Также 30 августа сжигали старые вещи, чтобы перед зимой избавиться от болезней и печали.

Фото: [ freepik.com ]

Детей было принято обливать холодной водой для того, чтобы защитить их от проблем со здоровьем, а в хлеву вешали старые лапти — так защищали скот от сглаза.

Приметы о погоде

Туман и роса утром предвещают хорошую погоду днем. Если солнце заходит за облака — придет ненастье. Издавна считали, что дождь придет, если пламя керосиновой лампы искрится и напоминает гриб.

Если к этой дате птицы улетели — лето закончилось, а ранний иней в конце месяца может обещать богатый урожай в следующем году. Затянутое темными тучами небо — к продолжительному ненастью, а падение сажи в печной трубе — к сырой погоде.

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