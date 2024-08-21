Народные приметы на 22 августа: что можно и нельзя делать в этот день

Народные приметы в нашей стране формировались разными поколениями в течение столетий. На все случаи жизни у россиян были свои поверья, но чаще всего они создавались на тему погоды и ее изменений. «Подмосковье сегодня» собрало подборку наиболее популярных народных примет на 22 августа.

Погода

Ненастье в этот день могут предвещать отсутствие росы или светлая, тихая ночь. Чем больше на траве росы, тем жарче должен быть следующий день. А если рыба совсем не клюет — хорошую погоду можно не ждать.

Непогода 22 августа, кстати, предвещает неурожай в следующем году. А громкий свист сурков означает, что в ближайшие дни будет теплая погода, которая сохранится до середины осени. Если в этот день уж выполз на дорогу и остался на ней греться, будет дождь, а неприятное кваканье жаб и лягушек обещает сырую погоду.

Фото: [ freepik.com ]

Очень холодный ветер 22 августа говорит о том, что зимой придут сильные морозы, а южный теплый ветер будет к обильным снежным осадкам.

Что нельзя делать

Не стоит смотреть на луну в ночь на 22 августа, так как может заболеть голова. Также желательно отказаться от травяных лекарственных настоев, потому что именно в эту дату они не принесут никакой пользы здоровью и даже могут навредить.

Старайтесь не потирать ладони в этот день, потому что приметы обещают появление финансовых проблем. Нельзя спешить, все дела стоит делать размеренно, потому что велик риск допустить ошибку. Кроме того, в продолжение Успенского поста 22 августа все еще нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, алкоголь и молочные продукты. Не стоит посещать и увеселительные мероприятия.

Фото: [ freepik.com ]

Людям, ведущим сельское хозяйство, лучше всего доить корову в одиночестве, чтобы избежать дурного глаза, а ведро ни в коем случае не ставьте на стол или стул — у животного может пропасть молоко. Если доярка в этот день расскажет, сколько молока надоила, корова заболеет.

Что можно делать

В этот день было принято одеваться скромнее, но лучше отказаться от одежды черного цвета. Если у вас остались незаконченные дела, то 22 августа — лучший день для их завершения, а вот браться за новые не стоит. Сосредоточьтесь на рутине и не занимайтесь тяжелым трудом.

Для увеличения надоя молока в этот день кувшин с ним выносили на улицу на рассвете. Там молоко оставляли до момента, пока не высохнет роса на траве. Также считается, что 22 августа — благоприятное время для заключения сделок, а долгая и качественная работа в этот день принесет хорошую прибыль.

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