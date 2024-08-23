Народные приметы на 23 августа: как по воде определить погоду на осень и зиму

Согласно народным приметам, 23 августа нельзя лениться, а наши предки в этот день могли предсказать погоду, посмотрев в воду. Все приметы и запреты 23 августа — в материале «Подмосковье сегодня».

Погода

Так, волны на воде в середине дня обещали суровую зиму и холодную осень, а гладь — к хорошей рыбалке в сентябре. Если роса высыхает уже к шести-семи утра или держится до полудня — будет дождливо и облачно. Кроме того, по погоде в этот день предсказывали и климатические условия на всю осень.

Примечательно, что если 23 августа не поют птицы, то пойдет дождь, а иней с утра — к ранней холодной зиме. Дождливая погода в этот день говорит о том, что и осенью будет много ливней, но тепло.

Что нельзя делать

23 августа не принято лениться и бездельничать, потому что это может привести к проблемам с едой зимой. Нельзя ругаться и устраивать ссоры, скандалы. Эти мимолетные негативные эмоции способны перерасти в очень долгие конфликты.

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В этот день нельзя топтать траву в росе — могут заболеть ноги, а женщинам лучше не ходить в лес в одиночку, потому что риск заблудиться увеличивается. Рекомендуется также ограничить просмотр телевизора и время, проведенное в социальных сетях. Кроме того, не следует собирать орехи, потому что это приведет к уменьшению достатка.

Что можно делать

Очень полезным 23 августа считалось умыться водой из родника утром — это укрепляет здоровье, а девушки пытались таким образом сохранить свою красоту. Полезными свойствами, по поверьям, обладает и роса в этот день.

Наши предки могли угадать погоду на предстоящие осень и зиму с помощью воды. Считалось, что достаточно просто в нее посмотреть, чтобы узнать. Еще 23 августа молятся об исцелении от болезней глаз святому блаженному Лаврентию.

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