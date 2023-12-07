Народные приметы на 7 декабря 2024 года

Декабрь считается месяцем магическим, ведь именно перед Новым годом случаются настоящие чудеса. Один из таких удивительных дней — 7 декабря. Православная церковь чтит великомученицу Екатерину Александрийскую, а в народе этот день издревле назывался Катериной Санницей.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», о чем стоит попросить святую Екатерину, а также о важных приметах этого дня.

Пора жениться

По ее словам, святая Екатерина покровительствует всем счастливым парам, поэтому именно о любви ее традиционно просят девушки.

«Ни в коем случае нельзя в этот день ругаться, иначе поссориться можно навсегда. Во время поста не женятся, но именно в день святой Екатерины можно и нужно договариваться о свадьбе и, конечно, подавать заявление ЗАГС. Если успеете пожениться сразу после Рождества, то брак будет очень счастливый», — рассказала Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Приметы и гадания

Ясновидящая посоветовала на Катерину Санницу погадать на суженого.

«Принесите веточку с яблони, положите под подушку и ждите в ближайшее время встречи с суженым. Засушенная веточка принесет удачу в любовных делах, также любимый может прийти к вам во сне», — добавила Алиева.

Как бы ни хотелось заняться рукоделием — отложите шитье, продолжила ясновидящая, так как считается, что можно «зашить» память в этот день.

«Сны, которые приснились в ночь на 7 декабря, часто оказываются вещими. По народным поверьям, именно в этот день ангелы пытаются связаться с человеком, чтобы передать ему важное послание. Возле икон поставьте три свечи — наши предки верили, что в день святой Екатерины это поможет укрепить свой род, а также избежать его прерывания», — заключила Алиева.

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