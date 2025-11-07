Народные приметы на 9 ноября подскажут, как привлечь деньги и не потерять удачу

Православные чтут память Нестора Летописца 9 ноября. В народе этот день называют Несторовым, или Зароком на Параскеву. С давних времен дата считалась особой — нельзя было давать пустых обещаний, одалживать деньги и совершать крупные покупки, сообщает « Живем в Нижнем ».

Главный запрет дня — ложные клятвы. Считалось, что человек, не сдержавший слово, навлекает на себя финансовые трудности и семейные ссоры. Также нельзя пересчитывать деньги утром или при посторонних — это может привести к потере дохода.

Не рекомендуется занимать или давать в долг: вернуть средства будет крайне трудно. Эксперты народных традиций советуют в этот день полагаться только на собственные силы и не рисковать с крупными расходами.

По приметам, 9 ноября полезно заняться уборкой дома — порядок в жилище привлекает материальное благополучие. В старину хозяйки пекли пироги и раздавали их соседям и нуждающимся: щедрость, по поверью, возвращалась сторицей.

Есть и особые денежные обряды. Кошелек, оставленный на подоконнике на сутки, должен «притянуть» прибыль. Чтобы усилить эффект, купюры и монеты можно положить перед зеркалом, а на следующий день вернуть обратно.

В ночь на 9 ноября снятся вещие сны. Если они окажутся тревожными, предки советовали у открытого окна произнести: «Куда ночь, туда и сон». Считалось, что эти слова отведут беду.

По погодным приметам, иней на деревьях сулит скорые морозы, а солнце в этот день — мягкую зиму и богатый урожай. Сильный ветер обещает дожди, а туман утром — кратковременное потепление.

Также 9 ноября поздравляют именинников: Нестора, Андрея, Валентина, Капитолину, Марка и Сергея.

