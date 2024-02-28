Народный артист Ливанов высказался о возвращении Хаматовой в РФ

Актер Василий Ливанов, сыгравший роль главного сыщика в цикле «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», высказался об уехавших российских звездах. В беседе с сайтом aif.ru он рассказал, что думает о них, и отдельно выделил поведение актрисы Чулпан Хаматовой.

Актриса Чулпан Хаматова уехала из России в 2022 году. Аналогично поступили и некоторые другие звезды: часть из них в открытую высказывается в поддержку Украины и даже ее финансирует. Исполнители, комики, бизнесмены: многие получили статус иноагента, в том числе и за полученные за границей доходы. При этом их творческий путь и слава начались в России.

В последнем интервью Хаматова ответила на вопрос, вернется ли она в Россию когда-то. На это актриса сказала, что может приехать на Родину и прямо сейчас. Она полагает, что ей бы пришлось просить прощения на коленях.

Советский «Шерлок», народный артист РСФСР Василий Ливанов, считает, что возвращаться таким как Хаматова не следует. Актер объяснил свою позицию в жесткой форме.

«Ничтожная личность эта Хаматова! Она рассказывала, что ей стыдно, что она из России. Так вот, ее поведение — бред сумасшедшего. Это все бред. Настоящий бред, за гранью понимания, нечто абсолютно ненормальное и противоестественное. Потому что родина твоя — это твоя мать, твои близкие и родные, твои предки. Как можно отменить свою родину, как можно отменить своих дедов и прадедов, которые жили на этой земле? Жить без родины разве вообще возможно? Это то же самое, как растению жить без корней — долго ли оно протянет? Срезанный цветок от силы два дня постоит в воде. Вот что такое жить без своих близких, без своей родной земли, без своей родной русской культуры», — недоумевает артист.

Аналогично Ливанов комментировал и отъезд других звезд, которых по какой-то причине еще крутят по телевидению. По словам актера, таких предателей страны нужно забыть всем.

Ранее сообщалось о звездах России, которым нежелательно возвращаться в страну.