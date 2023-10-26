«Вызывают у народа отвращение»: кому из отечественных звезд не стоит возвращаться в Россию

Этих людей обожала вся страна. Они собирали стадионы, ходили на различные ток-шоу, оставались лидерами мнений многие десятилетия. Они с гордостью показывали журналистам свои замки, виллы с бассейнами и казалось, что так будет всегда. Пока они не заговорили.

После начала СВО Алла Пугачева, Максим Галкин*, Земфира*, Андрей Макаревич*, Чулпан Хаматова*, Семен Слепаков* и многие другие выступили с резкой критикой происходящего и гордо покинули Россию. Причем досталось всем россиянам. С их легкой руки появилось понятие «хорошего» и «плохого» русского.

Спустя без малого два года после начала специальной военной операции многие пересмотрели свою позицию и подумывают вернуться на Родину. Так, Роман Билык резко поменял свое мнение и оправился на фронт поддержать наших бойцов своими песнями. Резко замолчали Диана Арбенина и Сергей Лазарев.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, кому из звезд лучше не возвращаться на в Россию и что их здесь будет ждать. По ее словам, «хорошим русским» придется забыть о былой славе и баснословных гонорарах.

«Пугачева с мужем, Земфира, Макаревич, Слепаков — все они вызывают у народа отвращение. Даже если статус иноагентов с них снимут и они вернутся, то кто пойдет на их концерты? Сейчас у людей появились новые кумиры, честные, патриоты», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она уверена, что людям сейчас нужны другие песни и другая музыка.

«Пока они прохлаждались в Европе, Америке и Израиле, завоевывая дешевую популярность на Западе, о них просто забыли. У людей другие дела есть», — подчеркнула Мишина.

Им не стоит возвращаться, продолжила ясновидящая, потому что спокойно жить им тут не дадут. Люди просто будут вставать и уходить при их появлении, а забвение для звезд — это самое страшное.

Ранее ясновидящая Мишина предсказала уход Зеленского с поста президента Украины.

* Признаны в РФ иноагентами