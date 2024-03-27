Народный артист РФ Назаров осудил звезд-беглецов за молчание после теракта в «Крокусе»

86-летний актер Юрий Назаров («Андрей Рублев», «Маленькая Вера») высказался о поведении звезд, которые покинули Россию. В беседе с сайтом aif.ru народный артист раскритиковал их поведение после теракта в Красногорске.

Теракт в Израиле глубоко потряс звезд, таких как Алла Пугачева, Максим Галкин*, Андрей Макаревич* и некоторых других. Они собирали помощь и выказывали поддержку израильскому народу. Однако после теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье знаменитости, сбежавшие из России, устроили практически молчанку. Свои скромные соболезнования разве что принес супруг примадонны в соцсетях.

«Пугачева, Галкин и Макаревич проигнорировали «Крокус», потому что они нелюди. <...> А эти предатели – их судьба России не волнует. Только я не пойму — откуда такая ненависть у них к России, которая дала им все? И откуда такая любовь к Израилю, где они, простите, всегда будут чужими? Одним словом, Пугачева, иноагенты Галкин и Макаревич теперь служат западным идеалам», — высказался Назаров.

Народный артист уверен, что предатели России никуда не денутся: их неминуемо настигнет расплата свыше.

Ранее сообщалось, что глава студенческой организации Сыропятов пожертвовал жизнью ради спасения людей в «Крокусе».

*признан в России иностранным агентом.