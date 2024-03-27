Глава студенческой организации Сыропятов пожертвовал жизнью ради спасения людей в «Крокусе»

Основатель студенческой организации Андрей Сыропятов числился в списке пропавших после теракта в Красногорске. Лишь позже его имя появилось в перечне жертв. Оказалось, Сыропятов погиб, спасая других людей. Об этом сообщает KP.RU .

Глава студенческой организации и его подопечные во время теракта помогали людям найти выход из задымленного «Крокуса». Всего в здании в роковой день находились 105 сотрудников: часть была в гардеробе, часть на билетах. Во время паники Сыропятов давал указания подросткам по рации, а также сам показывал пути к выходам. Благодаря этому спастись удалось сотням посетителей, но сам Андрей Сыропятов в итоге пропал.

«Он пожертвовал собой. Последний раз мы с ним лично общались перед началом смены. Он всех нас подбадривал. Это были его последние слова», — рассказал ученик школы № 19 Красногорска.

Отметим, что во время теракта в концертном зале многие нашли в себе смелость противостоять угрозе и помочь людям. Среди них не только взрослые, но и школьники.

Напомним, что количество погибших в Крокусе достигло 140 человек. Пострадавшие также исчисляются десятками, а часть еще остается в больницах.