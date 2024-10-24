Народный артист России Евгений Князев скончался на 83-м году жизни

Стоявший у истоков создания российского театра «Колесо», народный артист РФ Евгений Князев ушел из жизни в возрасте 82 лет. Печальную новость сообщило руководство театра в некрологе на официальном сайте.

Причина смерти Князева не уточняется. В театре подчеркнули, что кончина артиста является для театрального сообщества, для страны невосполнимой утратой. Даты прощания и похорон с артистом будут обнародованы позднее.

«Сегодня, 23 октября 2024 года, ушел из жизни народный артист России, один из основателей театра „Колесо“ Евгений Иванович Князев… Его уход — невосполнимая утрата для театрального сообщества страны, губернии и города», — сообщил театр «Колесо».

За всю свою многолетнюю творческую карьеру Евгений Князев сыграл в десятках театральных постановок. Среди них наиболее запомнились зрителю гоголевская театральных «Женитьба» (Яичница) и «Я, бедный Coco Джугашвили» Коркия (Сталин) и многие другие. Также артист был занят в нескольких телевизионных проектах.

Ранее стало известно, что Сергей Белый, более известный по ролям в сериалах «Пепел» и «Гастролеры», скончался в возрасте 67 лет.