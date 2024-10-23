Умер актер сериалов «Пепел» и «Гастролеры» Сергей Белый

Данные о его смерти опубликовал портал «Кино-театр.ру» в карточке артиста.

Сергей Белый, более известный по ролям в сериалах «Пепел» и «Гастролеры», скончался 7 октября в возрасте 67 лет. Актер родился 13 марта 1957 года. В 1983 году окончил Пермский государственный институт культуры.

Судя по данным некоторых источников, артист знал несколько иностранных языков. А также он увлекался спортом и танцами.

Белый начал свою карьеру в кино в 2013 году, приняв участие в съемках комедийного фильма «Испытательный срок». Там он вжился в роль пенсионера. В 2017 году Белый сыграл одну из главных ролей в драме «Невод».

Также он снимался в «Городе особого назначения», «Черной воде» и других картинах, оставив яркий след в российском кинематографе. Уход артиста из жизни стал большой утратой для его поклонников.

Причина смерти остается неизвестной, как и ее обстоятельства.

Ранее в Италии скончался легендарный российский телеведущий Андрей Егоршев. Он умер на 60-м году жизни, как сообщила его супруга.