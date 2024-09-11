«Народный инспектор» помог выявить в Подмосковье более тысячи случаев парковки на газонах с начала лета

С начала лета жители Подмосковья помогли выявить более 1,1 тысячи случаев парковки в зонах зеленых насаждений, они сообщили о них через портал «Добродел» в разделе «Народный инспектор». Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.