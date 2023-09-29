«Нарушил ПДД»: озвучено наказание для водителя, который смотрел порно за рулем автобуса

Утро пятницы для жителей подмосковного Раменского началось с неординарной поездки. Водитель маршрута под номером 29 несколько раз выезжал на встречную полосу, а все потому что очень увлекся просмотром порнографии на телефоне за рулем.

Сам он попытался оправдаться тем, что просто листал ленту новостей, но очевидцы зафиксировали происходящее на видео. И, как рассказала адвокат Ольга Власова, здесь мы видим явные нарушения законодательства.

«Во-первых, судя по материалам в Сети, водитель отвлекался от вождения транспортом и нарушал ПДД, выезжая на встречную полосу. Наказание за такое деяние — 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев», — заявила специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что касается вопроса о том, кого конкретно оштрафуют, если машина принадлежит организации, адвокат подчеркнула, что ответственность может возложиться на обе стороны.

«Штраф выписать могут как организации, так и водителю, либо обоим сразу. Если нарушение зафиксировали сотрудники ГИБДД, штраф могут выписать водителю. Если же зафиксировали камеры наблюдения, то квитанцию могут прислать в организацию, но она, в свою очередь, имеет право ее оспорить и переориентировать на водителя», — отметила эксперт.

Безусловно, водитель поставил жизнь и здоровье пассажиров в опасность, дополнила Власова. Федеральный закон обязывает всех перевозчиков, кроме метрополитена, страховать свою гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира при перевозках. Каждый человек, который воспользовался услугами перевозки, застрахован, и при получении травмы имеет полное право требовать денежную компенсацию, напомнила адвокат.

«Помимо вышесказанного, здесь может усматриваться публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов. Если бы водитель создал аварию, при которой пострадали бы пассажиры, скорее всего ему бы пришлось отвечать и по этой статье», — подытожила эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что подмосковного водителя автобуса, который смотрел порно за рулем, отстранили от работы.