Нарусова без дочери почтила память Собчака на Никольском кладбище в Петербурге

Вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова сама посетила могилу мужа на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, сообщила газета «МК в Питере». Отмечается, что в день 88-летия со дня рождения политика его дочь — журналистка и телеведущая Ксения Собчак, не присоединилась к матери.

Нарусова, несмотря на отсутствие дочери, тепло поблагодарила петербуржцев, пришедших почтить память ее мужа.

«Спасибо, дорогие петербуржцы!», — сказала сенатор.

Вдова возложила цветы к могиле политика, где также собрались почитатели его деятельности.

Причины, по которым Ксения Собчак не посетила могилу отца в памятный день, остаются неизвестными. Ранее журналистка неоднократно участвовала в мероприятиях, посвященных памяти Анатолия Собчака.

Собчак скончался 20 февраля 2000 года в Светлогорске от сердечной недостаточности. Он занимал должность Санкт-Петербурга с 1991 по 1996 годы. Был доктором юридических наук, профессором.

