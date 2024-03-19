Нарышкин: Франция готовит контингент для отправки на Украину
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Директор СВР Сергей Нарышкин объявил о том, что Франция готовит контингент, который будет отправлен на Украину. Об этом во вторник, 19 марта, пишет РИА Новости.
По данным издания, Нарышкин отметил, что руководству Франции нет никакого дела до того, что жители страны озабочены отправкой военных на Украину, до гибели обычных французов. Поэтому в стране готовят контингент на Украину, который, по предварительным данным, на первое время составит около двух тысяч военных.
При этом в самой армии Франции обеспокоились возросшим количество военных, которые уже отдали свои жизни на Украине, и эти потери составляют большое число. Также Нарышкин добавил, что французское подразделение станет приоритетной целью военных ВС РФ.