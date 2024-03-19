Нарышкин: Франция готовит контингент для отправки на Украину

Директор СВР Сергей Нарышкин объявил о том, что Франция готовит контингент, который будет отправлен на Украину. Об этом во вторник, 19 марта, пишет РИА Новости .

По данным издания, Нарышкин отметил, что руководству Франции нет никакого дела до того, что жители страны озабочены отправкой военных на Украину, до гибели обычных французов. Поэтому в стране готовят контингент на Украину, который, по предварительным данным, на первое время составит около двух тысяч военных.

При этом в самой армии Франции обеспокоились возросшим количество военных, которые уже отдали свои жизни на Украине, и эти потери составляют большое число. Также Нарышкин добавил, что французское подразделение станет приоритетной целью военных ВС РФ.