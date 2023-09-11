«Нас и здесь неплохо кормят»: сбежавший от жителя Зарайска попугай поселился в городском сквере

Попугай по кличке Кеша, который сбежал от хозяина в Зарайске несколько дней назад, теперь поселился в сквере возле ДК имени Леонова, пишет интернет-издание «За новую жизнь» .

Хозяин пернатого — местный житель Эдуард Галтвин. Он рассказал, что Кеша жил у него много лет. Несколько дней назад попугай воспользовался тем, что хозяин отвлекся. Птица пробралась во двор и забралась на ближайшее дерево. Когда попугай пытался вернуться домой, его спугнул проезжавший мимо автомобиль.

По словам Галтвина, у попугая непростой характер. Он хорошо ладил только с хозяином и его младшим сыном. Пернатый знает несколько команд. Сейчас хозяин Кеши разрабатывает план по поимке блудного попугая. Однако мужчина уверен, что пока птица не вернулась домой, она сможет сама прокормиться. Сейчас осень, поэтому вокруг много привычной для Кеши еды — плодов и листьев деревьев, в том числе рябины.

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