«Нас обманули»: туристы застряли в аэропорту, узнав шокирующую правду о билетах в Таиланде

Российские туристы, планирующие весенний отдых во Вьетнаме, Таиланде или на Бали, столкнулись с беспрецедентным ростом цен на авиаперелеты. Стоимость билетов в апреле–мае из Москвы в Бангкок или на Пхукет в ряде случаев превышает 200-250 тысяч рублей в обе стороны на одного человека, что сопоставимо с ценой тура на двоих в прошлом сезоне, пишет АБН24 .

Основная причина — острый дефицит доступных кресел. Ключевой перевозчик, «Аэрофлот», до сих пор не восстановил регулярное прямое сообщение, а иностранные авиакомпании (Turkish Airlines, Qatar Airways, Emirates) вынуждены строить длинные стыковочные маршруты, сильно увеличивающие время в пути. Спрос при этом, по данным агрегаторов, вырос на 40-50% по сравнению с прошлым годом.

«Сложилась идеальная для перевозчиков, но губительная для туристов ситуация: высокий спрос при ограниченном предложении, — комментирует ситуацию аналитик туристического рынка Мария Семенова. — Люди, заморозившие планы на Азию в последние годы, сейчас массово хотят реализовать свою мечту, но логистика не успевает. Альтернативой для многих становится Турция или ОАЭ, где цены остались более предсказуемыми».

Эксперты советуют тем, кто не готов к таким расходам, рассмотреть раннее бронирование туров с вылетом на лето-осень 2026 года или обратить внимание на новые направления с недавно открывшимися прямыми рейсами, например, на Шри-Ланку. Спонтанный отдых в Юго-Восточной Азии этой весной, судя по всему, станет роскошью.

Ранее сообщалось, что «Золотое кольцо» России будет увеличено на 49 населенных пунктов.