«Нас отправляют на убой»: отряд украинских боевиков сразу сдался при появлении российских военных

Пленные призывали украинцев не идти на фронт и избегать мобилизации любыми возможными способами.

Очередные военнослужащие Вооруженных сил Украины сдались российским военным в зоне СВО. Уже находясь в плену украинцы рассказали, как их мобилизовали военкомы прямо из дома и сразу отправили на передовую. Из оружия им практически ничего не дали.

«Был старый автомат, 82-го года, было 4 рожка патронов у меня, гранату выдали одну», — говорит пленный, видео распространило Минобороны РФ в соцсетях.

Еще, как рассказали пленные, у них была БМП Bradley, которая постоянно выходила из строя.

При появлении российского спецназа, украинцы даже не стали сопротивляться — подняли руки и сразу сложили оружие.

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