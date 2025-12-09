«Нас разбудили жуткие хлопки»: дрон обрушил балконы и разнес фасад многоэтажки в Чебоксарах

В Чебоксарах зафиксировано падение обломков украинского БПЛА на жилой дом в Юго-Западном районе. Об этом сообщает Mash.

Местные жители сообщили о семи взрывах, после которых части аппарата ударили по многоэтажному зданию. В результате инцидента возник пожар, выбиты окна, повреждены балконы и фрагменты фасада. Зацеплены несколько припаркованных автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Из-за происшествия в городе введено временное перекрытие ряда улиц. Ограничен проезд по проспекту Ивана Яковлева на участке от «Ромашки» до Дома печати, закрыта часть улицы Ленкома от «Мадагаскара» до Вурнарского шоссе, а также Хевешская улица. Аэропорт Чебоксар временно приостановил прием и отправку рейсов.

Местные жители сообщили интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что еще один прилет утром произошел по пятиэтажному многоквартирному дому в Новоюжном районе города, рядом с крупным торговым центром МТВ. По словам очевидцев, жильцов из пострадавшего дома размещают в общеобразовательной школе № 20. Официальной информации от региональных властей пока не поступало.

