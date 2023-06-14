«Нас таких много»: на ПМЭФ нашли причину единства народов России

Спикеры сошлись во мнении, что благоприятную среду для этого создадут единение российского народа, поддержание социальной справедливости и повышение рождаемости.

Нам удалось пообщаться с одним из гостей форума, который также выразил собственную точку зрения на этот счет.

«Русский язык — вот, что в первую очередь объединяет соотечественников. Несколько лет подряд я ощущаю, что я здесь нужен. Вот уже более 10 лет я занимаюсь в России крупными аудиопроектами и видеосъемкой. Не раз озвучивал ролики о развитии России, ее перспективах и технологиях. Поэтому я решил стать гражданином этой страны», — рассказал диктор и продюсер аудиовизуальных проектов Валентин Малюгов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Малюгов переехал к нам из Белоруссии, но не разорвал связь с друзьями, коллегами. Поэтому он надеется, что союз между двумя соседними государствами и в творческом, и в рабочем смыслах будет только крепнуть.

«Тем более, что здесь, на ПМЭФ-2023 нас таких много. Тех, кому делить нечего, людей, которые любят русский язык, культуру и традиции», — уточнил он.

Ранее мы сообщали о том, как открылся первый день ПМЭФ.