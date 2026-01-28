«Нас выгнали на улицу»: россиянки ночь просидели на чемоданах у дверей отеля в Абхазии

В Сети набирает обороты скандал с пансионатом «Амра» в Пицунде, где две россиянки столкнулись с откровенным вымогательством. Однако, как выяснилось, этот случай — не досадное исключение, а часть тревожной тенденции, которую местные гиды окрестили «системой двойного заселения». О проблеме рассказал автор блога «Полезные советы от Мишани — путешествия по миру».

Суть схемы проста: администрация сознательно overbooks (продает больше номеров, чем есть), а при заезде гостям под разными предлогами — от «поломки сантехники» до «внезапного карантина» — отказывают в ранее оплаченном номере. Взамен предлагают либо доплатить за «внезапно освободившийся» улучшенный вариант, либо согласиться на проживание в заметно худших условиях, часто в корпусах, официально не принимающих туристов.

Эксперты туристической сферы отмечают, что подобные практики, ранее характерные для некоторых турецких и египетских отелей, теперь мигрируют в Абхазию, где правовая защита туриста значительно слабее. Единственным действенным способом противостоять вымогательству остается немедленный звонок своему туроператору (если бронь через него) и фиксация всех претензий на видео. В противном случае, как показывает практика, разбор инцидента «на месте» редко заканчивается в пользу приезжего.

