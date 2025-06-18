Александр Ярмак, известный как рэпер, а также командир роты в Вооружённых силах Украины, обратился к гражданам страны с призывом покинуть города. Об этом сообщает Life.ru.

Он также советовал избегать мест, имеющих стратегическое значение, и объектов критической инфраструктуры.

«Нас ждет ужасная кровавая осень» — заявил боевик.

К несчастью, это лишь начало, — сказал исполнитель.

Американский лидер Дональд Трамп делал неоднократные заявления о том, что Белый дом станет серьезно пересматривать свою позицию в отношении политики руководства киевского режима. Социолог Евгений Копатько рассказал, будет ли глава Белого дома поддерживать просроченного президента Незалежной.