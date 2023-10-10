«Нас ждут с нетерпением»: на какие страны русские туристы променяли Турцию

Турция на протяжении долгих лет считалась едва ли не самым востребованным курортом у граждан РФ. Однако теперь все больше россиян предпочитают отправляться в азиатские страны.

Путешественник Сердар Каррыев объяснил нам, чем обусловлена смена интересов у отечественных туристов. По его словам, источником проблем является сама Турция, а не россияне.

«После переизбрания Эрдогана у держателей российских паспортов начали появляться проблемы. Раньше после двух месяцев пребывания в Турции можно было сделать виза-ран и остаться там еще на месяц, но теперь это не работает. Получить ВНЖ тоже стало сложнее. Поэтому для длительного отдыха граждане РФ стали предпочитать азиатские страны, где никаких ограничений пока не наблюдается», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Второй важный момент, по мнению путешественника, кроется в финансовых вопросах. Ситуация на рынках валют отчасти влияет и на то, какие направления пользуются спросом у граждан РФ.

«Таиланд, Индия, Вьетнам, Камбоджа, Шри-Ланка и другие — там не возникает трудностей, нас ждут с нетерпением, а с документами все куда легче. В Турции еще и стало заметно дороже — это касается уже всех туристов-россиян, а не только тех, кто едет надолго. Из-за курсов валют выгоднее стало отправиться в азиатские страны и получать там все те же услуги (жилье, продукты, медицина, развлечения) существенно дешевле», — заключил Каррыев.

Ранее сообщалось, что Турция впервые вошла в российскую пятерку самых дорогих направлений для отдыха.