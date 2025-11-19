NASA готовит срочный брифинг об объекте 3I/ATLAS

NASA объявило о проведении открытого брифинга, посвященного межзвездному объекту 3I/ATLAS. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН, пишет Царьград .

Публикация ранее недоступных снимков с камерой HiRISE, установленной на орбитальном аппарате MRO, ожидается в ходе мероприятия, уточнили в ИКИ. Эти изображения считаются самыми детальными из тех, что доступны для наблюдения марсианской орбиты.

Объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля и классифицирован как межзвездная комета. Его возраст оценивается в 7,5 млрд лет, сообщили ученые. Этот показатель делает объект старше Солнца.

Аномальные характеристики, среди которых собственное свечение и изменение цвета, привлекли повышенное внимание исследователей. Возможность искусственного происхождения объекта была допущена рядом специалистов, включая профессора Ави Леба.

Ранее сообщалось, что астрономы зафиксировали загадочного гостя из глубин космоса, летящего к Земле.