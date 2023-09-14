НАСА не смогло подтвердить внеземное происхождение НЛО

Об этом глава американского ведомства сообщил в четверг, 14 сентября, на брифинге. Он подчеркнул, что природа НЛО до сих пор неясна. Его цитируют РИА Новости.

«Независимая команда экспертов НАСА не нашла свидетельств того, что неопознанные аномальные феномены (НАФ – ред.) имеют внеземное происхождение, но мы не знаем, что это, и поэтому я объявляю о назначении в НАСА директора по их изучению», – сказал Нельсон.

14 сентября Нельсон также представил итоги работы, которая продолжается на протяжении нескольких лет. Ее цель – анализ имеющихся у правительства США данных о случаях НЛО и их изучения.

Как отметил глава НАСА, перед новой дирекцией будет поставлена задача развивать и контролировать работу ведомства по изучению НАФ. Для этого специалисты в том числе подключат искусственный интеллект.

С сентября в США начал работать сайт, посвященный НЛО. Его открытие анонсировал Пентагон. Веб-страница станет официальным представительством в сети Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO), который был создан при Министерстве обороны США в июле 2022 года.

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