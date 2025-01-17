Население Китая за 2024 год сократилось более чем на миллион человек

Численность населения Китая продолжает уменьшаться и в 2024 году сократилась на 1,39 млн, составив 1,40828 млрд. Об этом проинформировало Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая.

По данным распространенного отчета, за год в стране родилось 9,54 млн человек, в то время как численность умерших составила 10,93 млн. Коэффициенты рождаемости и смертности равнялись 6,77 и 7,76 промилле соответственно.

Согласно официальным данным, мужское население Китая насчитывает 719,09 млн человек (уменьшение на 0,1%), тогда как женское — 689,19 млн (практически без изменений).

На долю граждан в возрасте от 16 до 59 лет приходится 60,9% от общего числа (857,98 млн), что на 0,4% меньше по сравнению с 2023 годом. Число людей старше 65 лет составило 220,23 млн (увеличение на 1,6%).

По данным опубликованной статистики, в 2024 году городское население Китая увеличилось на 1,1%, достигнув 943,5 млн. Сельское население, наоборот, уменьшилось на 2,5%, составив 464,78 млн.

Ранее сообщалось, что два туриста из Китая пытались ввезти в РФ драгоценности на 22,5 млн руб.