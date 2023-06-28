«Населенные пункты сравняли с землей»: солдат СВО рассказал о том, как меняется местность в результате боев

Александр В. побывал на нескольких линиях соприкосновения в зоне спецоперации. И везде есть свои «приметы времени», как он их называет. В каждом населенном пункте, вдоль каждой дороги, где шли бои, опытный человек разглядит оставшиеся знаки.

Как отмечает Александр, в первую очередь от минометных и артиллерийских обстрелов страдают деревья. И целой посадки на передовой не найти.

«Снаряд летит по воздуху, поэтому часто на его пути встают зеленые насаждения. Кроме того, лесополоса, или, как мы ее называем, «зеленка», отлично подходит для укрытия. Под кронами часто прячутся обе стороны этого конфликта, поэтому там можно увидеть будто бы срезанные ножом лесополосы — здесь были обстрелы», — поясняет боец корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Конечно, от обстрелов страдают и дороги, по которым то отступают, то наступают. Хорошего асфальта, по словам солдата, днем с огнем не отыщешь. Весь он испорчен гусеничной техникой, изрыт следами от снарядов, испещрен дырками от пуль. Муниципалитеты пытаются заделывать дороги, но иногда выходит ненадолго, добавляет Александр.

«Следы остаются и на земле в самых горячих местах соприкосновения, где населенные пункты уже практически сравняли с землей, кругом изрыта почва. Если смотреть сверху, с квадрокоптера, то видно по кучности обстрелов, где стояли позиции: где много воронок в земле в одном месте, там и били», — сказал В.

Особенно очевидными выглядят эти «раны» на земле в холодное время года, когда трава не прячет их, резюмирует Александр.

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