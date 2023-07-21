«Наш родненький преемник»: россияне обрадовались рождению «нового правителя»

В Санкт-Петербурге родился мальчик с фамилией именем и отчеством, которые полностью идентичны ФИО президента России, сообщил канал RIA_Kremlinpool.

По данным журналистов РИА, мать из культурной столицы родила малыша на прошлой неделе. Над именем долго гадать не пришлось, и ребенка назвали в честь отца — Владимира Путина, тезки президента. Молодая мама считает, что такое имя дает человеку призвание приводить людей к согласию и порядку.

Отметим, что по данным независимых ресурсов, в России на данный момент проживает от восьми до 16 тыс. человек с фамилией Путин.

В Сети россияне поздравили маму ребенка, но без юмора не обошлось.

«С почином, маленький правитель»; «И родился под санкциями и невзгодами мессия всея Руси»; «Второе пришествие»; «Главное, что не Зеленский»; «Вот он наш родненький преемник, надеюсь, будет таким же великим президентом»; «Перерождение! Фильм второй», — пошутили россияне в комментариях.

Ранее сообщалось, что на маркетплейсах появилась «рожица» от президента России.