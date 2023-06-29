«Нашел среди тел своего ротного командира»: офицер рассказал родным о самых тяжелых мгновениях на СВО

Михаил Новиков в свои 26 лет успел стать командиром роты. На СВО он попал с первых дней, и сращу проявил себя как толковый офицер. Он не пускал на передовую «зеленых» бойцов, выбирал делать все сам, уверяя близких, что чинит танки в безопасном месте.

Как говорит мама офицера Елена Владимировна, нашим ребятам было непросто. Несколько танков быстро получили повреждения, и танкисты пошли на нацистов пешком. Новиков ничего не боялся. Имея с собой рюкзак медикаментов, он спас многих товарищей от гибели, добавляет женщина.

«Одному контрактнику сын отдал свою каску и бронежилет, которые затем спасли ему жизнь. Сам остался просто в форме. Друга, которого он знал еще по учебе в Казани, он направил с язвой желудка в госпиталь. Это произошло перед перестрелкой, где он бы наверняка погиб. Парню с осколком Миша делал перевязку», — рассказывает Елена корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Дослужившийся до звания капитана Михаил сам вправлял конечности травмированным подчиненным. А затем на руках нес их к месту эвакуации. На передовой он повидал много неприятных вещей. Именно Новиков отправился к телам российских погибших военных, которых в одно место свалили украинцы.

«Он принялся опознавать людей, хотя у многих были страшные повреждения. Кто-то обожжен, у кого-то нет конечностей. Он нашел среди тел своего командира, еще нескольких офицеров и бойцов. Миша был силен духом, не боялся. Не мог бросить ни живых, ни мертвых», — замечает с гордостью женщина.

Полную историю бойца Михаила Новикова читайте здесь.