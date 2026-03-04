«Наши побегут скупать туры»: татарстанский эксперт предсказал бум спроса на ОАЭ

Сотни жителей Татарстана оказались заложниками внезапной эскалации на Ближнем Востоке. В конце февраля — начале марта, когда Иран нанес удары по объектам в ОАЭ, в Дубае и других эмиратах находились тысячи российских туристов. Около трех тысяч из них — татарстанцы. Кто-то пережил ночную эвакуацию с больными детьми, кто-то до сих пор не может вылететь домой, а эксперты уже строят прогнозы: рухнет ли спрос на ОАЭ или, наоборот, вырастет на фоне горящих предложений, передает «Вечерняя Казань».

«Заорали телефоны, эвакуация, а у ребенка ротавирус»

Одной из самых драматичных оказалась история Натальи Трубиной, которая прилетела в Дубай с двумя внуками 11 и 6 лет. Младшая девочка болела ротавирусом и была так слаба, что не могла встать с кровати. В ночь налета в номере «заорали» телефоны с сигналом тревоги. Началась эвакуация.

«Мы с двумя детьми 11 и 6 лет спустились в коридоры без окон и дверей… Младшая с ротавирусом была настолько ослаблена, что не могла подняться с кровати», — описала она «Вечерней Казани».

Вылет должен был состояться 1 марта, но рейс отменили. Конфликт между Ираном, Израилем и США перерос в открытую фазу, и под удар попали не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура Эмиратов. Сообщалось об атаках на небоскреб Бурдж-Халифа, торговые центры и отели на Пальме Джумейра. В аэропорту Дубая погиб турист из Азии, несколько человек пострадали.

Власти ОАЭ оперативно заявили, что возьмут на себя расходы на размещение застрявших путешественников. Однако на практике не всем так повезло. Наталье с внуками проживание бесплатно не продлили. Туроператор тянул время, сначала продлил номер, а потом попросил освободить его. Пришлось платить самой — наличными, которые чудом остались на руках.

«Выехать из отеля было невозможно — в ночь, с детьми, в чужой стране и без знания языка! Мы первые сутки оплатили наличкой, которая осталась на руках. Теперь попросили купить нам продление у себя в городе — карт, которые здесь обслуживаются, нет», — рассказала туристка.

«Наши побегут скупать туры»

Пока одни мучаются в неизвестности, эксперты уже строят прогнозы о будущем туристического рынка. Президент Ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов советует застрявшим не паниковать и не предпринимать самостоятельных действий.

«Никаких резких телодвижений. Основная задача сейчас — не паниковать, выполнять указания туроператора и находиться в отеле, слушать только своего туроператора или принимающую сторону. Несколько авиакомпаний уже начали вывозить туристов. Если вы самостоятельно решите куда-то дернуться, что-то предпринять, туроператор за вас не отвечает. Нужно просто подождать несколько дней», — наставляет Мифтахов.

Он уверен, что как только конфликт утихнет, спрос на ОАЭ со стороны россиян восстановится, а возможно, даже вырастет. Отели будут давать скидки, появятся горящие предложения, и туристы поедут.

«Мы уже привыкли жить в режиме постоянных новостей, поэтому нас это не пугает», — философски замечает глава ассоциации.

Впрочем, коллеги Мифтахова настроены менее оптимистично. Директор бюро путешествий «Столица» Сергей Мильграм и турагент Айгюль Сафина признаются, что сейчас сами боятся бронировать новые туры в регион. По их словам, спрос смещается в сторону Турции и внутренних направлений.

Дубай продолжает жить своей жизнью

Несмотря на внешнюю драматичность, многие туристы и местные жители стараются сохранять спокойствие. Казанская модель Дарья Боева, отдыхающая в Дубае с мужем, рассказывает, что город постепенно возвращается к рутине. Люди гуляют с собаками, сидят в кафе, работают. Звуки ПВО слышны, но реже.

«Из-за этой обстановки мы в основном сидим дома. Если выбираемся, то недалеко, в пределах района: в магазин, за кофе, воздухом подышать. Не пользуемся общественным транспортом, не ходим в торговые центры, хотя многие продолжают жить своей привычной жизнью. В укрытие ни разу не спускались», — делится Дарья.

Вывозные рейсы уже начали выполняться в Казань, Москву, Новосибирск и Екатеринбург. Но тысячи туристов, включая множество татарстанцев, продолжают ждать своей очереди, надеясь, что небо откроется полностью и они наконец-то увидят родные края.

