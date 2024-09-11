Насиловавшего сирот директора ивановского интернета приговорили к 23 годам колонии

В Ивановском областном суде вынесли приговор экс-директору коррекционной школы-интерната для детей-сирот, который с 2000 по 2013 годы насиловал несовершеннолетних, в том числе и младше 14 лет. Об этом сообщает МК.

Cудебный процесс растянулся на долгих три года, а его участниками стали некоторые из пострадавших. Один из них рассказал, что нетрезвый руководитель учреждения сексуально его развращал в комнате. По решению суда 62-летнего обвиняемого признали виновным в преступлениях и приговорили к 23 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском пообещали награду в полмиллиона рублей человеку, который поможет найти убийцу 12-летней школьницы. Чтобы выйти на след преступника, стражи порядка даже массово взяли анализы ДНК, но пока предпринимаемые усилия не принесли успех. Убийцу продолжают искать.