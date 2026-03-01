Наследник чемпиона: 6-летний подольчанин покорил турнир памяти Аптекаря

В Подольске прошел традиционный турнир по тяжелой атлетике памяти Михаила Лазаревича Аптекаря — человека, который стоял у истоков этого вида спорта в округе. На помост вышли около 50 спортсменов из Подольска и Москвы, чтобы помериться силами и почтить память легендарного тренера.

Соревнования разделили на два потока: в первой группе выступали атлеты 2011 года рождения и моложе, во второй — те, кто появился на свет в 2010-м и раньше. Возрастной разброс оказался внушительным, но главную сенсацию преподнес самый юный участник.

Шестилетний Максим Окулов вышел на помост с именем, которое уже вписано в историю спорта: он сын двукратного чемпиона мира Артема Окулова. И мальчик доказал, что характер передается по наследству. В рывке ему покорился вес в 7 кг, в толчке — 12 кг. В итоге Максим стал победителем в весовой категории до 33 кг, заставив зрителей аплодировать стоя.

Абсолютный зачет остался за спортсменами подольской СШОР «Пахра». Первое место занял Валерий Блохин с суммой двоеборья 205 кг (259,4 балла). Серебро у Богдана Волощенко — 151 кг (173,4 балла). Замкнул тройку лидеров Ростислав Волокушин, показавший результат 85 кг (158,8 балла).

Победители и призеры во всех категориях получили памятные кубки, медали и грамоты. Но главный итог турнира даже не в наградах. Взрослые мужики у штанги и шестилетний мальчишка, тянущий железо, доказали: подольская школа тяжелой атлетики имеет перспективное будущее.

