Вдова и наследники Грачевского решили через суд получить доли в его квартире

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская и другие его наследники через судебные инстанции пытаются утвердить свои права на квартиру, которая принадлежала покойному худруку «Ералаша». Несмотря на первоначальный отказ, они стремятся обжаловать решение, как указано в официальных судебных материалах, передает РИА Новости.

Ответчиками в этом деле являются Анна Грачевская и департамент городского имущества Москвы. Согласно документам, истцы подали иск с требованием признать за каждым из них 1/4 доли в квартире Грачевского площадью 99,5 кв. м, ссылаясь на то, что после его смерти они наследуют по закону.

Данные показывают, что Борис Грачевский на момент покупки квартиры состоял в браке с Анной и их брачный контракт определял жилплощадь как его личное имущество.

После его смерти Анна обратилась в Росреестр с просьбой внести изменения в ЕГРН, но ей было отказано с указанием на то, что после смерти Грачевского его правоспособность прекратилась.

Наследники обратились к нотариусу, но их запрос о выдаче свидетельств о праве на квартиру был отклонен. Затем они подали иск в Мещанский суд Москвы, где также получили отказ. В настоящее время Мосгорсуд рассматривает их апелляции.

Ранее сообщалось, что наследникам Евгении Добровольской достались двухэтажный дом и квартира в Москве.