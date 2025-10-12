Наследница короны: в Королеве определят, кто будет представлять регион на «Мисс Россия»

В вечернее время 12 октября станет известно имя триумфатора состязания «Мисс Подмосковье — 2025». На подиуме конкурсантки демонстрируют плоды многомесячной работы над собой, демонстрируя грациозные движения и безупречные образы.

Непосредственно перед выходом финалистки помогают друг другу с деталями нарядов, ободряют и смягчают волнение. Здесь царит дух товарищества и взаимовыручки, а не соперничества.

В этом году в конкурсе приняли участие свыше 500 девушек. По результатам трех туров строгого отбора в финальную часть попали 10 девушек возрастом от 18 до 22 лет.

Финальный этап состоит из ряда испытаний. Участницы покажут видео-презентации, проявят эрудицию в интеллектуальном соревновании и представят свои таланты в дефиле в вечерних туалетах, соответствующих тематике «а ля рюс».

Победительница конкурса «Мисс Московская область — 2025» удостоится не только титула, но и получит символ первенства — переходящую корону. Обладательница этого звания станет символом области и получит право представлять Подмосковье на конкурсе «Мисс Россия — 2026».

Стоит напомнить, что совсем недавно, 4 октября, в конкурсе «Мисс Россия» первое место заняла Анастасия Венза из Московской области. Ей предстоит представлять Россию на международном смотре «Мисс Вселенная — 2025».

Триумф Анастасии служит стимулом для участниц сегодняшнего конкурса, ведь каждая из них мечтает не только о победе, но и о шансе представить свою Родину на международной арене.

