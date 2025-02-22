Наследный принц Дубая Аль Мактум прыгнул с парашютом с «Бурдж-Халифы»

Заместитель премьер-министра и министр обороны Объединенных Арабских Эмиратов, наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум совершил прыжок с парашютом с самой высокой башни в мире — «Бурдж-Халифа» в Дубае, в рамках фестиваля, посвящённого этому виду спорта.

Наследный принц Дубая опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором он и ещё 31 спортсмен из 15 стран мира совершают прыжки с высоты 139-го этажа небоскрёба «Бурдж-Халифа». Шейх Хамдан славится своей любовью к различным экстримальностям.

В видео можно заметить платформу, расположенную на вершине башни, с указанием «выход 139». Платформа находится на высоте 6 метров над 139-м этажом здания. Видеозапись прыжка, опубликованная принцем в Instagram*, уже набрала почти 5 млн просмотров.

Как сообщает эмиратская газета Gulf News, за два дня спортсмены совершили 437 прыжков с 12-метровой платформы, соблюдая все меры предосторожности.

Отмечается, что впервые подобный фестиваль по прыжкам с парашютом с «Бурдж-Халифа» проводился в 2014 году.

Ранее сообщалось, что эстонский канатоходец прогулялся между небоскребами в Дубае на 224-метровой высоте.