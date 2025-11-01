Наследство длиною в век: суд в Стамбуле вернул виллу на Босфоре потомкам царского дипломата

Как сообщила турецкая газета Sabah, историческая вилла с земельным участком площадью 10 тыс. кв. м была присуждена наследникам Николая Свечина — сотрудника российской дипломатической миссии, который приобрел эту недвижимость у французской семьи еще в 1868 году.

После смерти Свечина в 1903 году здание перешло в аренду к российскому посольству и использовалось как жилье для сотрудников. Правовая неопределенность вокруг объекта возникла после революции 1917 года. Хотя к 1950 году турецкие власти официально подтвердили первоначальное право собственности Свечина, споры о наследстве продолжались десятилетиями.

В масштабном судебном процессе участвовали наследники дипломата, Российская Федерация, а также турецкие государственные ведомства. Суд отклонил претензии России и казначейства Турции, сославшись на тщательное изучение архивных документов о собственности, дипломатической переписки и норм международного права. Согласно последним данным, право на наследование уникальной виллы получат трое прямых потомков царского дипломата.

Ранее сообщалось, что Пугачева тайно оформила покупку виллы в Болгарии через посредников.