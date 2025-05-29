Настя Ивлеева и Филипп Бегак тайно сыграли свадьбу в Мурманске

Настя Ивлеева и Филипп Бегак тайно поженились. Об этом стало известно из сообщений администраторов нового медиа Ивлеевой в социальных сетях.

Стало известно, что молодожёны, которые связали себя узами брака в декабре прошлого года в одном из отделов записи актов гражданского состояния Мурманска, наконец-то организовали празднование. Торжество прошло в соответствии со всеми традициями: невеста была в великолепном белоснежном наряде, а жених — в строгом смокинге.

Как сообщили администраторы аккаунта Ивлеевой, она и Бегак приняли решение не акцентировать внимание на своих личностях.

«Торжество, которое часто используется многими людьми как средство привлечения внимания и самый банальный пиар-инструмент, у Насти и Филиппа — праздник для самих себя», — приводится, а публикации.

Ранее сообщалось, что бизнес-партнеры Ивлеевой были вынуждены взыскивать долги с нее через суд. Она получила иск о требовании оплатить сумму 288 тыс. руб. со стороны транспортной компании, которая перевозила готовую продукцию в магазины.