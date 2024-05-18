Настоящая Россия: жители города в Югре похвалились, как кормят бродячего медведя с рук

В городе Лангепасе, что в Ханты-Мансийском автономном округе, 16 мая местный житель оказался не робкого десятка и покормил с рук заблудившегося медведя, которого еще в народе называют шатуном. Об этом очевидцы необычного инцидента поделились в местных пабликах.

На опубликованных в соцсетях кадрах медведь сначала осторожно подошел к мужчине за едой, а после, схватив кормежку, быстро убежал восвояси.

«Лангепас, больница, с рук кормит медведя», — передает сообщения подписчика «Мегаполис Югра».

Как сообщает URA.RU со ссылкой на мэрию Лангепаса, агрессии к местным жителям вышедший из лесу косолапый пока не проявлял, однако опасность все равно остается. не проявлял. Сотрудникам Росгвардии уже поставлена задача обнаружить медведя и отогнать хищника за пределы города.

Ранее мы писали, что жители Югры заметили медведицу и двух медвежат на просторах Октябрьского района. Косолапые проголодались и рыщут по окрестностям в поисках съестного. Специалисты Природнадзора Югры напомнили, как распознать, что на местности есть медведи.