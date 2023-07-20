«Настоящая угроза национальной безопасности»: в Госдуме жестко раскритиковали инфомошенников

В России на фоне домашнего ареста Елены Блиновской и проверок других блогеров широко обсуждают проблему так называемого «инфоцыганства». В основном это продажа тренингов и курсов личностного роста, содержание которых во многом состоит из мотивирующих фраз и призывов к действию.

Инфобизнесмены зарабатывают большие деньги с производства подобного контента и поэтому получают много претензий в свою сторону, в том числе и от государственных деятелей. Их обвиняют в обмане своих клиентов и распространении бессодержательного контента.

Депутат Госдумы Александр Толмачев называет тренинги и курсы, подобные тем, что продавала Блиновская, информационным мошенничеством.

«Огромное количество инфомошенников — это настоящая угроза национальной безопасности России. Люди влезли в долги, потеряли деньги, лишились квартир. Граждане берут кредиты, чтобы осуществить свою так называемую мечту с помощью научно неподтвержденных действий, слов или ритуалов», — заявил Толмачев в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Парламентарий отметил, что самыми популярными инфобизнесменами уже занялись правоохранительные органы, но пока что их преследуют только по вопросу неуплаты налогов. В законе нет критериев оценки того или иного контента как «инфоцыганского» и тем более основания запрещать людям покупать его, продолжил собеседник.

«Что касается желания людей отдавать деньги за призрачные обещания, мы не можем запретить гражданам это делать. Мы можем только предупреждать, разъяснять, как обстоят дела. Есть общественные организации, которые в том числе должны заниматься таким разъяснением», — пояснил депутат.

Также Толмачева беспокоят предложения депутатов о лицензировании инфомошеннических курсов. По его мнению, это приведет к тому, что лицензии получат гадалки, шаманы и знахари.

Ранее мы рассказывали, что в России предложили создать реестр «инфоцыган», чтобы бороться с такими, как Блиновская.