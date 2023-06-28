«Настоящая забота о старших»: дочке обманутой пенсионерки почти удалось поймать мошенника

Дочери 74-летней пенсионерки Тамары Михайловны по итогам собственного расследования практически удалось поймать мошенника, который обманом похитил у ее матери 350 тысяч рублей, сообщает Baza.

Пенсионерку пытались обмануть по уже известной мошеннической схеме — представились сотрудниками ФСБ и Центробанка, попросили перевести деньги и смогли убедить женщину в том, что операция полностью секретна и о переговорах нельзя рассказывать никому.

В это время дочь Тамары Михайловны заподозрила нехорошее и, приехав к матери, заставила выключить телефон и уже планировала писать заявление в органы. Но настырные мошенники решили сами появиться в дверях квартиры, чтобы передать пенсионерке новый телефон для связи с ними, так как на старый она отвечать перестала. Завязалась потасовка, в результате которой преступник сбежал, оставив на месте преступления свои смарт часы.

С помощью всего одного сообщения на них дочке потерпевшей удалось опознать личность преступника и его автомобиль. С этой информацией она сразу пошла в полицию, но там, по словам девушки, с делом торопиться не стали.

«Жаль, что полиция медлит — дочка молодец, хорошо сработала»; «Вот это настоящая забота о старших, а не просто раз в год с праздником поздравить»; «Лучший способ отпугнуть мошенников — это участие родственников в жизни потенциальных жертв», — прокомментировали инцидент россияне.

Ранее сообщалось, что крымчанка стала жертвой альфонса-мошенника.