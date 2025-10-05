«Настоящее издевательство»: инфекционное отделение детской больницы в Волгограде осталось без горячей воды

В Волгограде в инфекционном блоке областной детской больницы, находящейся на Советской улице, неожиданно прекратилось горячее водоснабжение. Информацию об этом распространило местное новостное агентство «V1.RU», ссылаясь на жалобы родителей, чьи дети проходят лечение в стационаре.

«Лежим с ребенком в отделении № 4. Инфекционный стационар, отделение, где у детей регулярные рвота и жидкий стул. Горячей воды нет. Это самое настоящее издевательство», — поделилась одна из матерей пациентов.

Репортеры подчеркнули, что в областном комитете здравоохранения подтвердили факт отсутствия горячей воды, однако не уточнили, что стало причиной внезапного прекращения подачи.

В материале издания указано, что сотрудники «Концессии теплоснабжения» работают над восстановлением функционирования тепловой сети на Советской улице. Представители компании заверили, что подача горячей воды в детское медицинское учреждение будет восстановлена до наступления ночи.

Ранее сообщалось, что в Карелии у 27 учеников обнаружили острую кишечную инфекцию.